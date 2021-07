Archeologia: Tiziano Trocchi nuovo direttore Museo Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 08 LUG - L'archeologo Tiziano Trocchi ha sostituito alla direzione del Museo archeologico di Ferrara Paola Desantis, a capo dell'istituto da sei anni. Il passaggio di consegne verrà ufficializzato il 14 luglio. "Un passo importante per il Museo - commenta il direttore regionale musei dell'Emilia-Romagna, Giorgio Cozzolino - per mantenere una continuità scientifica e di alto profilo professionale dopo il pensionamento della dottoressa Desantis che negli anni ha portato il Museo archeologico nazionale di Ferrara, con varie iniziative e mostre, non solo alla ribalta nazionale ma anche a divenire un punto di riferimento culturale sempre più radicato nel territorio e nel cuore del suo pubblico".

"In questi sei anni di direzione - spiega Desantis - ho operato nell'ottica di far sì che quella che chiamo la casa degli Etruschi di Spina diventasse un po' la casa di tutti noi, il luogo in cui indagare il nostro peculiare passato per trovare in esso solidi punti di appoggio".

Trocchi è dal 2012 funzionario alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, già direttore del Museo nazionale etrusco di Marzabotto e della città romana di Claterna: "Sono consapevole - dice - dell'importanza che riveste a livello internazionale questo museo, uno dei principali poli nazionali per gli studi etruscologici e per la valorizzazione dello straordinario patrimonio collegato alla scoperta e agli scavi dell'antica città di Spina". Il 14 luglio verrà anche presentata la nuova guida del museo, a cura di Giorgio Cozzolino e Paola Desantis, sia in versione italiana che inglese.