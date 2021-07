Università: Ramaciotti rettrice a Ferrara, prima donna E-R

Laura Ramaciotti, eletta all'università di Ferrara, è la prima donna a ricoprire l'incarico di rettrice in Emilia-Romagna. "E' un cambio di passo storico di cui siamo particolarmente soddisfatti. Vogliamo consolidare il nostro impegno con l'Università di Ferrara e con la nuova rettrice; a cui il corpo docente, amministrativo e studentesco ha affidato il proprio futuro per i prossimi sei anni. Vogliamo farle i nostri migliori auguri, certi di una relazione proficua con la Regione Emilia-Romagna", dicono il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessora regionale all'Università, Paola Salomoni, congratulandosi con la docente di Economia applicata e direttrice del Dipartimento di Economia e Management di UniFe, Ramaciotti, 49 anni, è stata eletta con 480,43 preferenze in suo favore e 301,22 per lo sfidante, il professor Paolo Pinton, su un totale di 1263 schede scrutinate. Entrerà in carica il primo novembre. (ANSA).