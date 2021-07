Senza mascherina a convegno con 300 persone, due multati

Due partecipanti a un convegno di commercialisti che si è svolto nei giorni scorsi a Bologna saranno sanzionati dai carabinieri, per essersi rifiutati di indossare la mascherina durante l'evento che si svolgeva al chiuso e ospitava quasi 300 persone. I militari della stazione Navile sono intervenuti sabato pomeriggio nella sala Italia di Bologna Congressi, che si trova nello stesso padiglione della fiera che al piano terra ospita il principale hub vaccinale cittadino.

A chiamare il 112 sono stati gli addetti alla sicurezza della struttura, dopo che erano stati presi 'a male parole' da alcuni partecipanti al convegno ai quali avevano chiesto di indossare la mascherina. Anche gli organizzatori dell'evento, che avevano affittato la sala per l'occasione, hanno cercato di convincerli a rispettare le regole, ma senza successo. All'arrivo dei carabinieri, intervenuti con il supporto dei militari dell'Esercito dell'operazione 'Strade sicure', due persone in particolare hanno continuato a protestare in modo aggressivo, rifiutandosi di indossare la mascherina. A entrambi -un uomo di 55 anni di Modena e una donna di 60 anni di Padova - sarà notificata la multa da 400 euro per avere violato le prescrizioni del Dpcm sul Covid-19. L'intervento si è svolto mentre, a pochi metri dalla sala, molte persone erano in attesa di essere vaccinate nel vicino hub, tutti con la mascherina indossata. (ANSA).