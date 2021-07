Salute: postura, schiena curata da bambini fa un adulto sano

Un problema pediatrico in forte espansione, soprattutto dopo i lockdown: la cattiva postura dei più piccoli. Un disturbo che va affrontato nel momento stesso del suo manifestarsi, per evitare che il bambino con lievi problemi di postura si trasformi in un adulto con (gravi) problemi di schiena; una questione complessa, da affrontare con l'aiuto dell'ortopedico, ma non solo, perché la postura è il frutto di una serie di interazioni tra organi e funzioni diverse e contemporaneamente il sintomo, quando non è corretta, di disfunzioni oculistiche, dentali, perfino psicologiche. Questo il tema che verrà affrontato sabato 10 luglio nella sala convegni del Palazzo Marchesale di Melpignano (Lecce), dove Medinforma - provider Ecm con sedi a Bologna e Lecce - organizza il convegno scientifico 'Schiena dritta e… di corsa. Come fare? La posturologia in età pediatrica', cui prenderanno parte oltre 100 specialisti da ogni parte d'Italia.

Un appuntamento in programma da molto tempo - rinviato a causa della pandemia - "con un programma così impegnativo, ambizioso e multidisciplinare", spiega il coordinatore, l'ortopedico salentino Lucio Catamo, "da averci fatto perseverare nella volontà di affrontarlo appena terminata la fase acuta dell'emergenza". A curare il convegno il pediatra Lorenzo De Giovanni, responsabile Cure primarie pediatriche dell'Asl di Lecce, e il chirurgo vertebrale Stefano Giacomini, che presenterà un progetto di busto innovativo, a spinte pneumatiche sensorizzate controllabili da remoto, e variabili in base alla postura e al momento della giornata, che consentirà un trattamento altamente personalizzato della scoliosi pediatrica.

L'appuntamento sarà anche occasione per un confronto tra amministratori per raccontare la Puglia post-pandemia nell'incontro della rivista 'In Puglia tutto l'anno', diretta da Maria Rosara De Lumè, ospiti d'onore la giornalista Barbara Stefanelli, vicedirettore vicario del Corriere della Sera, e lo scrittore Erri De Luca. (ANSA).