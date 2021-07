Rapina fra ragazzini per un pallone, tre arresti

'Dateci il pallone o vi tagliamo la gola'. E' la minaccia che si sono sentiti rivolgere due ragazzini di 15 e 16 anni, rapinati mentre giocavano in un piccolo parco di via Lianori, zona Stalingrado, a Bologna. Ad affrontarli sono stati altri tre minorenni, arrestati poco dopo dalla polizia. Sono un bolognese di 14 anni, un 15enne nato a Foggia e residente in città e un altro 15enne di origine kosovara, tutti arrestati.

L'aggressione è avvenuta la scorsa notte, verso le tre, mentre i due amici stavano tirando qualche calcio a un pallone da beach volley (valore sui 15 euro) nel parco. Gli altri tre giovani si sono avvicinati impugnando un coltello con una lama di 9 centimetri: 'Dateci il pallone o finisce male' hanno detto, per poi minacciarli anche di tagliargli la gola. Alla fine si sono presi il pallone e si sono messi a giocare, mentre le vittime si sono allontanate e hanno avvisato la polizia, che in pochi minuti è arrivata e ha rintracciato gli aggressori. Il coltello, di cui si erano liberati alla vista delle pattuglie, è stato trovato in un cespuglio. Il Pm della Procura dei Minori ha disposto per tutti l'arresto e l'accompagnamento all'istituto penale minorile del Pratello, in attesa della convalida dell'arresto. (ANSA).