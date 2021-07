Musica: Gino Paoli, a Bellaria videoclip 'Sapore di sale'

(ANSA) - RIMINI, 07 LUG - E' Bellaria Igea Marina, sulla riviera riminese, la location scelta da Gino Paoli per il nuovo videoclip, destinato ad essere l'unico ufficiale legato alla canzone, di 'Sapore di sale'. Il matrimonio tra il brano più celebre del cantautore e la città dello scrittore Alfredo Panzini è frutto della collaborazione fra Fondazione Verdeblu, Amministrazione Comunale e Daimon Film. Società, quest'ultima, che si occuperà delle riprese e che ha anche indetto un casting legato a questo progetto discografico. Si cercano, in particolare, bambini e bambine tra i quattro e i 12 anni: la selezione è in programma sabato 10 luglio, dalle 9.30 alle 19, al Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina.

Il casting anticiperà le riprese ufficiali del videoclip, in programma tra il 22 e il 24 luglio, che vedranno la partecipazione di Gino Paoli, accompagnato dalla banda Funkoff in quella che sarà una reinterpretazione originale della grande hit degli anni Sessanta. Il videoclip, oltre ad essere caricato sui canali social ufficiali del cantautore, verrà lanciato, insieme al making of, in occasione del Festival internazionale del videoclip il 29 agosto, diventando l'unico ufficiale associato alla canzone: un video in cui, tra momenti buffi e altri tenerissimi, saranno proprio i bambini i grandi protagonisti a fianco dell'artista. (ANSA).