Il belcanto apre il Varignana Music Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 07 LUG - Con un programma dal titolo 'Nel Paese del Belcanto' prende il via l'8 luglio alle 21 il Varignana Music Festival, nella cornice di Palazzo di Varignana, il luxury resort immerso nelle colline bolognesi. La settima edizione della rassegna, primo festival estivo di musica classica del territorio con la direzione artistica di Musica Insieme, vedrà protagonisti il Coro e l'Orchestra del Varignana Music Festival con la partecipazione del soprano Elena Borin, del tenore Alessandro Goldoni, del baritono Gianfranco Montresor con la bacchetta di Lorenzo Bizzarri.

La locandina della serata s'incentra su alcune tra le più famose pagine del repertorio lirico, da Verdi a Puccini, da Bellini a Mascagni a ricordare l'eredità imprescindibile che il nostro Paese ha consegnato alla storia della musica e della cultura. Brani immortali come il Va, pensiero dal Nabucco, La Vergine degli angeli da La forza del destino, i cori delle zingarelle e dei mattadori da La traviata, la Sinfonia da Norma, la Canzone del Toreador dalla Carmen, Vissi d'arte da Tosca e molto altro ancora. Il Varignana Music Festival è anche l'occasione per un soggiorno dedicato al benessere e al food: dopo i concerti, infatti, farà seguito una cena, curata dagli chef di Palazzo di Varignana. Come nelle edizioni precedenti è previsto un servizio bus gratuito su prenotazione dall'Autostazione di Bologna a Palazzo di Varignana e ritorno.

Info: vmf@palazzodivarignana.it. (ANSA).