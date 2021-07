Covid: in Emilia-Romagna 62 nuovi positivi, nessun morto

Sono 62 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, individuati sulla base di 15.502 tamponi, fra molecolari e antigenici. Non si registra, per il quinto giorno consecutivo, alcun decesso.

Dei nuovi positivi sono 23 gli asintomatici, individuati grazie al contact tracing e alle attività di screening sulel categorie più a rischio. Parma, con 12 casi, è la provincia con il numero più alto.

I casi attivi scendono a 2.207, mentre continuano a calare anche i ricoveri: attualmente sono 18 (uno in meno di ieri) i ricoverati in terapia intensiva, 160 (-4) negli altri reparti Covid. I reparti di intensiva sono liberi da malati di Coronavirus a Piacenza, Imola, Ravenna, Forlì e Cesena. (ANSA).