Assalto all'auto di Salvini a Bologna nel 2014, 11 condanne

(ANSA) - BOLOGNA, 07 LUG - Il giudice del Tribunale di Bologna Alessandra Testoni ha stabilito condanne da 4 mesi ad 1 anno e 6 mesi per 11 attivisti dei collettivi bolognesi accusati, a vario titolo, di aver assaltato nel 2014 l'auto del leader della Lega Matteo Salvini e di avere aggredito il giornalista del Resto del Carlino Enrico Barbetti. Altri cinque attivisti sono stati assolti, mentre la Procura aveva chiesto condanne per tutti fino ad un massimo di due anni.

I fatti sono del novembre di 7 anni fa, quando i giovani circondarono e assalirono l'auto su cui viaggiava Salvini con Lucia Borgonzoni, ora sottosegretario alla Cultura, e con l'attuale sindaco di Ferrara Alan Fabbri, al termine di una visita al campo nomadi di via Erbosa, nella periferia di Bologna.

I reati contestati, a vario titolo, sono violenza privata, danneggiamento aggravato e lesioni aggravate. Sette degli imputati dovranno inoltre risarcire la Lega, Salvini, Borgonzoni e Fabbri, parti civili nel processo, con la cifra di 10 mila euro ciascuno. Il risarcimento a Barbetti, anche lui parte civile, da parte degli attivisti condannati per averlo aggredito, sarà liquidato in sede civile, ma nel frattempo dovranno pagare una provvisionale al cronista di 10 mila euro e risarcire con la stessa cifra l'Editoriale Nazionale srl e l'Aser (entrambe parti civili).

Gli imputati sono stati condannati anche al pagamento delle spese legali e processuali delle parti civili. Per 10 degli 11 condannati è stata decisa la sospensione della pena, a condizione che risarciscano i danni alle parti civili entro 30 giorni dal momento in cui la sentenza diventerà irrevocabile.

(ANSA).