Ruba bici a rider e la mette in vendita, denunciato

Ha rubato la bici elettrica a un rider che era impegnato a consegnare una pizza in via Caduti di Casteldebole, a Bologna, e l'indomani l'ha messa in vendita su un sito di annunci. La vittima del furto, un 34enne nato in Pakistan, l'ha riconosciuta e ha avvisato la polizia, che in breve ha organizzato una 'trappola' e smascherato il ladro: un 27enne bolognese che è stato denunciato per ricettazione.

Un agente del commissariato Santa Viola ha contattato il venditore fingendosi interessato e, con alcuni colleghi in borghese, si è presentato all'appuntamento, nella stessa strada dove era avvenuto il furto. Il 27enne, già con precedenti, si è presentato con la bici elettrica, poi riconosciuta dal rider al quale è stata restituita.