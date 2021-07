Ponte crollò nel Piacentino, apre collegamento provvisorio

Anas ha aperto al traffico il ponte provvisorio sul fiume Trebbia sulla strada statale 45 'di Val Trebbia' nel Piacentino. La struttura installata consente di ripristinare il collegamento stradale tra il comune di Corte Brugnatella e il Comune di Cerignale, interrotto a causa del cedimento di due campate del ponte Lenzino, avvenuto il 3 ottobre 2020 in occasione della piena del fiume Trebbia, generata dalle eccezionali precipitazioni che avevano colpito l'area nelle ore precedenti.

Il ponte provvisorio ha una lunghezza totale di 54 metri per un peso complessivo di circa 240 tonnellate di acciaio. La struttura, realizzata con elementi in terre rinforzate riempiti con circa 14 mila metri cubi di materiale proveniente dall'alveo del fiume Trebbia, è attraversata da quattro condotte in lamiera ondulata dal diametro di circa 5,5 metri. La nuova opera, che sarà riciclabile al 90%, ha comportato un investimento complessivo di 4,35 milioni. Il transito è consentito a tutti i mezzi, ad eccezione dei trasporti eccezionali.

Per quanto riguarda la progettazione del nuovo ponte definitivo, fa sapere Anas, a seguito dell'apertura manifestata dalla Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, si sono concluse approfondite valutazioni su soluzioni con tracciato diverso da quello precedentemente esistente. Tali soluzioni saranno illustrate agli enti territoriali entro la fine del mese di luglio in Prefettura a Piacenza e poi presentate alla Soprintendenza per definire il nuovo tracciato.