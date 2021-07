Orchestra della Scuola dell'Opera di Bologna in due concerti

(ANSA) - BOLOGNA, 06 LUG - L'estate del Bibiena prosegue il 7 e 13 luglio prossimi con due concerti dell'Orchestra della Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna diretti da Marco Boni e da Anna Bottani realizzati in collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola "Incontri con il Maestro" e con la Bernstein School of Musical Theater di Bologna.

Nel primo appuntamento sono in programma la Sinfonia N. 3 in re maggiore D. 200, composta da Franz Schubert nel 1815 secondo la lezione del sinfonismo classico di Haydn e Mozart. Insieme a Boni il violinista russo Boris Belkin, solista con le più importanti orchestre d'America e d'Europa, dalla Concertgebouw di Amsterdam, alla Bayerischer Rundfunk di Monaco di Baviera, fino alle orchestre sinfoniche di Boston e di Pittsburgh, le Filarmoniche di Berlino e di Israele. Belkin proporrà il Concerto per violino e orchestra N. 1 in sol minore di Max Bruch, pagina tardo-romantica tra le più celebri del XIX secolo.

La seconda serata con l'Orchestra della Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna vedrà sul podio Anna Bottani, vincitrice di numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali e fondatrice nel 2018 dell'Associazione "Gino Marinuzzi jr." di cui è presidente e direttrice artistica. Sul palco sono impegnati anche i solisti della Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna (Elena Caccamo, Melissa D'Ottavi, e Samantha Faina) e i solisti della Bernstein School of Musical Theater (Valeria Cozzolino, Rosaria Botteri, Miriam Ambrosanio).

In programma una rivisitazione della Suite da concerto Pulcinella di Igor Stravinskij, di cui quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa, a cui verrano accostati arie di Giovanni Battista Pergolesi, Alessandro Parisotti, Francesco Paolo Tosti e Francesco Paolo Frontini, e testi estratti dalle commedie di Eduardo Scarpetta, pietra miliare della commedia dell'arte napoletana. (ANSA).