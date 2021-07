Carrà: il fotografo di gioventù, 'era già qualcosa a sé'

Per strada a Bellaria (Rimini) tutti parlano "della Carrà", la loro concittadina che sul mare della Romagna è cresciuta e ha vissuto fino ai 10 anni per poi tornare ogni estate a trovare parenti e amici. Lungo l'Isola dei Platani, il viale principale inaugurato dalla stessa Raffaella Carrà nel 1986, risuonano in filodiffusione le sue canzoni, mentre alcuni totem digitali proiettano le fotografie scattate negli anni '60 e '70 dall'amico di gioventù e fotografo personale Italo Angelini, 85 anni.

Lui oggi gira in lungo e in largo rilasciando interviste a tutte le principali emittenti del Paese con la sua cartelletta di foto in bianco e nero che ritraggono una giovanissima Raffaella Pelloni ancora prima che diventasse "La Carrà". "Era cordiale, sempre corretta, semplice. Aveva un'impostazione di principi già sua. La consideriamo un qualcosa a sé", afferma Angelini che ricorda che "quando la gente sapeva che c'era la Raffaella in città andavano su dalla porta di casa sul viale fino al secondo piano per vederla. Non la lasciavano neanche vivere. Lei non ha mai risposto male, però doveva mandarli via, non poteva ospitarli tutti".

A 70 anni di distanza la storia si ripete. Mentre il fotografo sfoglia le sue stampe su quello stesso viale, la gente si ferma e le riprende con lo smartphone. "Sua nonna era dominante nei giudizi", racconta l'amico ricordando che la Carrà è stata cresciuta da mamma e nonna a causa della separazione dei genitori. "La nonna la stava ad ascoltare" nei consigli sulla sua carriera artistica, "e se diceva 'così non va mica bene', allora l'ascoltava". Sul viale gli aneddoti si sprecano: "Andavo alle elementari con la Lella", racconta Roberto detto 'Jack' da una panchina. "Era una bambina normale come tutti i bambini, simpatica. Quella volta eravamo un po' selvaggi. Veniva da Bologna".