Armi della Seconda Guerra Mondiale ritrovate in seminterrato

Alcune armi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono state ritrovate a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Si tratta di un fucile mitragliatore inglese 'Sten' calibro 9 - completo di tre caricatori e 38 proiettili - e di tre granate a deframmentazione di tipo Mk2 custodite all'interno di un cilindro metallico.

Le armi si trovavano in un seminterrato di un'abitazione e sono state scoperte dal proprietario il quale ha chiamato i carabinieri della stazione locale. Successivamente all'intervento degli artificieri del comando provinciale di Bologna, le armi sono state sequestrate e saranno distrutte una volta concesso il nullaosta dall'autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti le armi risalgono all'epoca di guerra di liberazione dato che la mitraglietta, con cruccia smontabile in uso ai paracadutisti britannici, era tra quelle lanciate ai partigiani italiani come rifornimento bellico. Ad occultarle in casa sarebbe stato il padre del proprietario, da tempo deceduto.