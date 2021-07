Ancma: consegnate 30 bici a Parma città a misura di 2 ruote

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Nel 2020 Parma è stata nominata la città più a misura di bici d'Italia, aggiudicandosi l'Urban Award, che premia ogni anno i migliori progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile realizzati delle amministrazioni comunali sul territorio nazionale. Oggi, a distanza di poco più di sette mesi, la Capitale italiana della cultura 2021 riceve come premio la dotazione in palio di 30 biciclette offerte da una cordata di quattro imprese associate a Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori): Cicli Lombardo, RMS, Selle Royal e Vittoria. Una dotazione che sarà impiegata nel quotidiano dai dipendenti del Comune stesso per gli spostamenti tra le varie sedi municipali, ma anche dalle realtà associative locali nelle loro attività di prossimità e volontariato, da scuole e aziende che si sono distinte nei piani di spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e tanto per tante altre attività ancora.

A margine della consegna, Piero Nigrelli, direttore del settore ciclo di Ancma, ha affermato che "quello delle aziende che si sono messe assieme per donare queste biciclette è impegno concreto, che racconta quanto anche l'industria voglia fare la propria parte nel diffondere l'utilizzo della bici come stile di vita e strumento di mobilità nel quotidiano. A loro va necessariamente un ringraziamento speciale, perché insieme a tutta l'associazione hanno creduto in questo premio per il valore che ha nell'accendere un riflettore sulle buone pratiche delle istituzioni locali in modo che siano contagiose e un esempio virtuoso anche per altre città e Comuni". (ANSA).