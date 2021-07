Vaccini: inaugurato nuovo hub a Rimini, 'partenza regolare'

Inizio tranquillo per le vaccinazione nel nuovo hub di Rimini che tra la scorsa sera e questa mattina ha cambiato sede trasferendosi dalla fiera all'ex capannone commerciale al civico 76 della Strada consolare Rimini-San Marino, nel quartiere Grotta Rossa.

Nei nuovi spazi di 1.780 mq si trovano otto linee vaccinali estendibili a dieci che affacciano direttamente su un ampio parcheggio di 7.000 mq che rendono la sede facilmente fruibile.

La giornata "è partita bene", spiega la responsabile dei centri vaccinali dell'Ausl Romagna - ambito Rimini, Cristina Fabbri.

Qui c'è "la stessa capienza rispetto all'hub provinciale che insisteva nell'area della fiera di Rimini". "Il flusso degli utenti è bene gestito", prosegue Fabbri. Attorno a lei le brevi code all'accettazione, all'anamnesi e alla vaccinazione vengono smaltite in pochissimo tempo.

All'appello per il completamento del ciclo vaccinale nell'ambito riminese mancano ancora tanti over 60, la fascia a maggiore rischio con l'avanzare della variante Delta. Per il direttore dell'Igiene Pubblica di Rimini Franco Borgognoni, che con i suoi colleghi ha passato l'ultimo anno a rassicurare e convincere le persone a vaccinarsi, "è importante una buona comunicazione che si impegni non solo a fornire informazioni scientificamente valide, ma anche ad entrare nella sfera emotiva dei vaccinandi per fugare dubbi, paure e disinformazione". (ANSA).