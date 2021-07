Si allarga servizio Easycoop, spesa online in Emilia-Romagna

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Si allarga in Emilia-Romagna Easycoop, il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0 ora disponibile anche ad Argenta, in provincia di Ferrara, e nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena.

Prenotabile sul sito easycoop.com e attraverso la app apposita, il servizio prevede la consegna fra le 8 e le 22 sul pianerottolo di casa della spesa, che si può scegliere fra 11 mila prodotti, di cui duemila freschi e freschissimi di cui sono indicati i giorni minimi garantiti di durata.

Nel Ravennate EasyCoop è attivo ad Alfonsine, Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cervia e Milano Marittima, Conselice, Faenza, Sant'Agata sul Santerno, Lugo, Massa Lombarda, Russi, Solarolo, Fusignano, Cotignola, Bagnara di Romagna, mentre nella provincia di Forlì-Cesena, a Bertinoro, Forlimpopoli e Cesenatico, oltre che nei due capoluoghi.

Il servizio di spesa online è presente in oltre 70 comuni distribuiti tra le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Oltre che in Emilia-Romagna, è presente a Roma e in oltre 200 comuni veneti tra Rovigo, Padova, Treviso, Vicenza, Venezia-Mestre. (ANSA).