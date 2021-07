Ospedale Montecatone sperimenta il 'frisbee in carrozzina'

Una nuova disciplina sportiva, il Flying Disc in carrozzina verrà sperimentata dai pazienti dell'ospedale di riabilitazione Montecatone, nell'imolese. I tecnici Fifd (Federazione italiana flying disc) di Bologna, con i terapisti occupazionali di Montecatone, hanno fatto provare ad alcuni pazienti dell'Unità spinale questa nuova attività e insegnato le nozioni basilari di lancio.

Il Wheelchair Flying Disc è un insieme di discipline sportive che prende spunto da quelle praticate all'interno della Federazione mondiale Flying Disc come il Wheelchair Ultimate, sport di squadra con regole simili a quelle del basket, il Wheelchair Disc Golf in cui i dischi rimpiazzano palline e mazze, e le buche sono sostituite da canestri e il Wheelchair Accuracy, un tiro a segno con il disco.

"Il Wheelchair Flying Disc è un'attività interessante per migliorare una serie di abilità in carrozzina che i pazienti, soprattutto in fase acuta, hanno solo parzialmente, tra cui l'equilibrio e la rotazione del tronco e di conseguenza l'attivazione di diversi muscoli per la gestione del proprio equilibrio", spiega Roberta Vannini, coordinatrice della Terapia occupazionale di Montecatone.

La Fifd, già riconosciuta dal Coni, grazie anche alle attività condotte a Montecatone, ha avviato il processo di riconoscimento del Wheelchair Ultimate all'interno del Cip (Comitato italiano paralimpico). (ANSA).