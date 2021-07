Fiere: Cersaie ritorna a Bologna, 'obiettivo tutto esaurito'

È stata presentata oggi, a Bologna, la trentottesima edizione del Cersaie, che si terrà a Bologna dal 27 settembre all'1 ottobre. Il Salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredobagno torna nei padiglioni di BolognaFiere dopo lo stop del 2020 dovuto alla pandemia. Per la cinque giorni bolognese sono attesi quasi 600 espositori, che occupano il 95% degli spazi disponibili con l'obiettivo di arrivare al tutto esaurito entro il via della manifestazione.

Per il 41% si tratta di espositori stranieri, provenienti da 25 Paesi esteri. Tra gli espositori, ce ne sono 160 che hanno prenotato spazi tra i 200 e i 400 metri quadrati, il massimo previsto. La manifestazione occuperà per intero i 15 padiglioni messi a disposizione dalla Fiera di Bologna. Tra i temi centrali della mattinata, le misure di sicurezza messe in campo per accogliere i visitatori: nei padiglioni potranno essere accolte fino a 50mila persone in contemporanea in condizioni di sicurezza. "Vogliamo lanciare un messaggio di serenità - spiega il presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani - In tutti i nostri ambiti cittadini avremo un'attività" che si svolgerà "nel rispetto delle norme che ci siamo dati". (ANSA).