Covid: in Emilia-Romagna 58 casi, nessun decesso

Sono 58 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di 6.195 tamponi, un numero più basso del solito come abitualmente avviene nel fine settimana. Non si registra nessun decesso e il numero dei ricoverati è stabile.

Dei nuovi contagiati (età media 35,2 anni) 24 sono asintomatici, individuati nell'ambito del contact tracing e degli screening regionali. Parma, con 13 casi, rimane la provincia con il maggior numero di nuovi contagi. I casi attivi scendono a 2.489 (-104 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (lo stesso numero degli ultimi giorni). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (numero stabile rispetto a ieri), 163 quelli negli altri reparti Covid, due in più di ieri. (ANSA).