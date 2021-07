Minacce e stalking ai condomini, arrestato a Forlì

(ANSA) - BOLOGNA, 04 LUG - Rendeva la vita impossibile ai propri condomini: atti persecutori, gravi minacce, molestie fino alla devastazione di un appartamento, avvenuta a inizio maggio.

Con l'accusa di stalking condominiale la polizia di Forlì ha arrestato un uomo di 44 anni che abita in una casa popolare, in un condominio in città.

La procura ha chiesto e ottenuto dal gip un provvedimento restrittivo nei confronti dell'uomo, peraltro già noto per altre vicende giudiziarie. Adesso si trova in carcere a Forlì. (ANSA).