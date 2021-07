Odontotecnico abusivo scoperto nel Piacentino

(ANSA) - BOLOGNA, 03 LUG - Un odontotecnico abusivo, in uno studio peraltro privo dell'autorizzazione. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione piacentina di Ponte dell'Olio e i Nas di Parma: il legale rappresentante e un professionista dello studio odontoiatrico sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Piacenza per abusivo esercizio di una professione e per apertura di uno studio odontoiatrico privo di autorizzazioni. L'intero immobile e tutte le apparecchiature elettromedicali sono state sottoposte a sequestro.

Il controllo è stato eseguito alcuni giorni fa. In tutti gli ambienti le condizioni igienico sanitarie non erano adeguate: sporcizia, ragnatele e intonaco staccato. (ANSA).