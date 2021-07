Ha malore in cima a deposito, salvataggio a 30 metri di altezza

Salvataggio a 30 metri di altezza per un operaio che ha avuto un malore in cima a un deposito Gnl (gas naturale liquefatto) in costruzione, vicino alla centrale Enel a Ravenna, in via Baiona. Poco dopo le 9 i vigili del fuoco sono intervenuti insieme al 118 per recuperarlo con una barella 'toboga' che è stata calata anche con l'aiuto di una gru edile già presente. L'uomo, una voltato portato a terra, è stato caricato in ambulanza per essere portato in ospedale. Sarebbe rimasto sempre cosciente. (ANSA).