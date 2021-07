Covid: 65 nuovi casi e nessun morto in E-R

Sessantacinque positivi più di ieri, nessun morto e 14 persone in meno negli ospedali dell'Emilia-Romagna. Il bollettino della pandemia in regione segnala anche che nelle ultime 24 ore sono stati fatti 22.556 tamponi e che alle 13 dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 3.922.077 dosi e 1.476.813 sono le persone che hanno completato il ciclo di immunizzazione.

Dei nuovi contagi, 23 sono asintomatici e tra le province al primo posto ci sono Reggio Emilia e Bologna (compreso il circondario imolese) con 13 casi. I guariti sono 99 in più, i contagi attivi 34 in meno (2.673, il 93% in isolamento). I pazienti in terapia intensiva sono stabili a 22, 161 quelli negli altri reparti Covid (-14). (ANSA).