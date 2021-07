Sono 46 i nuovi contagi, due morti nel Bolognese

Sono 46 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, su un totale di 18.574 tamponi messi a referto, fra molecolari e antigenici. Ci sono due morti, entrambi in provincia di Bologna (una donna di 91 e un uomo di 60 anni). In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione salgono quindi a 13.264.

Dei nuovi contagiati 17 sono asintomatici, individuati attraverso le attività di screening e contact tracing L'età media dei nuovi positivi di oggi è 30,5 anni. Prosegue il calo dei ricoverati, che attualmente sono 22 in terapia intensiva, due in meno di ieri e 175 negli altri reparti Covid (-4).

Le province con più contagi sono Parma (12) e Modena (10).

(ANSA).