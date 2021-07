Vaccini: Ausl Bologna, anticipo seconde dosi AZ per over 60

Anticipo delle seconde dosi del vaccino AstraZeneca per gli over60 nel Bolognese. L'Ausl di Bologna comunica che da sabato 3 luglio sarà possibile anticipare gli appuntamenti. Sono circa 18mila le persone interessate, che da domani 2 luglio riceveranno un Sms dalla stessa azienda sanitaria. Si tratta di coloro, con più di 60 anni, che hanno l'appuntamento per la seconda dose di Vaxzevria (AstraZeneca) previsto tra il 15 e il 31 luglio. In un secondo momento si procederà per le restanti 6.000 persone over60 prenotate ad agosto.

Per anticipare la data ci si potrà rivolgere agli sportelli Cup e alle Farmacie Cup. Sarà possibile anticipare l'appuntamento al massimo fino a 14 giorni prima.

La decisione rientra nella strategia della Regione, su indicazione della struttura commissariale nazionale, per accelerare l'immunizzazione delle persone con più di 60 anni in vista di una possibile diffusione della variante Delta di Sars-CoV-2.