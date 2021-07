Mostre: Galleria Ricci Oddi, Klimt e i maestri 'segreti'

La Galleria d'Arte moderna Ricci Oddi di Piacenza presenta dal 4 luglio al 9 gennaio 2022 '"Klimt e i maestri 'segreti' della Ricci Oddi", seconda tappa di Progetto Klimt, programma scientifico biennale promosso dal Consiglio di Amministrazione della Galleria. La mostra, curata da Elena Pontiggia, nasce dalla volontà di far conoscere meglio l'opera di alcuni grandi maestri dell'arte italiana del Novecento presenti nella collezione della Galleria con una sola opera.

"L'aggettivo 'segreti' del titolo va messo doverosamente tra virgolette - spiega la curatrice - Carrà, Casorati, Marussig, Tosi e Usellini sono pittori ormai storicizzati e hanno un posto sicuro nella storia dell'arte del Novecento, anche se alcuni di loro sono meno conosciuti dal grande pubblico. Tuttavia, ognuno di essi è un unicum nella Galleria Ricci Oddi, come del resto il Ritratto di Signora di Klimt. Nasce di qui l'esigenza di accostare a quell'unicum un piccolo gruppo di altri quadri".

Il percorso espositivo muove dal "Ritratto di signora" di Gustav Klimt - recentemente riesposto a seguito del ritrovamento - e dal suo "Ritratto di vecchio" (1917), esposto solo una volta prima d'ora, per inoltrarsi nella poetica di cinque maestri italiani: due tra i maggiori paesaggisti italiani del Novecento, Arturo Tosi (1871-1956) e Carlo Carrà (1881-1966), insieme a tre esponenti del realismo magico, Pietro Marussig (1879-1937), Felice Casorati (1883-1963) e Gianfilippo Usellini (1903-1971).

Tutti autori di opere immerse in un'atmosfera senza tempo, vero tema del percorso espositivo.