Covid: in E-R 61 casi, calano i ricoveri, nessun morto

Sono 61 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, con un età media di 39,5 anni. Non si registra nessun nuovo decesso, mentre prosegue il calo dei ricoverati, che attualmente sono 24 nei reparti di terapia intensiva, tre in meno di ieri e 179 negli altri reparti covid (-5). Modena (15) e Parma (14) sono le province dove si registra il più alto numero di nuovi contagi. Nonostante il calo sensibile dei positivi proseguono le attività di monitoraggio: sono stati fatti 16.876 tamponi, fra molecolari e antigenici e 25 dei nuovi casi sono asintomatici, 18 dei quali individuati grazie al contact tracing.