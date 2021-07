Botte e minacce alla ex compagna, arrestato nel Riminese

(ANSA) - RIMINI, 01 LUG - Botte tutti i giorni, continue minacce e vessazioni, una convivenza da incubo finita solo grazie all'intervento dei carabinieri della Compagnia di Novafeltria, che hanno arrestato l'uomo che un tempo diceva di amarla. Per maltrattamenti in famiglia, è finito quindi in manette un 51enne accusato dalla ex compagna, una 36enne residente in Valmarecchia, di comportamenti vessatori, condotte violente e denigratorie e violenze psicologiche.

L'ultimo episodio la sera del 30 maggio scorso, quando la donna è stata aggredita, presa a schiaffi e ferita con un pugno al volto ed alla schiena. La donna quella sera è riuscita ad allontanarsi e successivamente è andata al Pronto Soccorso dove dopo le cure del caso è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. (ANSA).