Musei: 'Agorà Archeologia' a Bologna, si parte con Dante

Il Museo Civico Archeologico di Bologna si arricchisce dall'1 luglio di 'Agorà Archeologia', un nuovo spazio temporaneo pensato, come le antiche piazze delle città greche, per l'incontro e il confronto dei cittadini e di tutti i visitatori. Una piazza "archeologica" per mantenere e rinsaldare il legame tra la città e il suo patrimonio attraverso mostre, incontri, visite guidate, laboratori e uno spazio dedicato all'accessibilità.

Il primo appuntamento espositivo (1 luglio-1 novembre) è un omaggio a Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo poeta. Attraverso materiali di varie provenienze appartenenti al patrimonio del museo la mostra "...che mi fa sovvenir del mondo antico", Archeologia e Divina Commedia, a cura di Marinella Marchesi, analizza personaggi e tradizioni miti-storiche del mondo antico, riprese e rielaborate in chiave cristiana nella costruzione dell'Aldilà della Divina Commedia.

La narrazione del viaggio che Dante intraprende il 25 marzo del 1300 attraverso i tre regni oltremondani è infatti un insieme perfetto di influssi e apporti culturali, filosofici, teologici e letterari che provengono non solo dal mondo classico - quelli sicuramente più evidenti - ma anche dalle aree orientali del bacino del Mediterraneo, filtrati dalle tradizioni ebraica, greco-romana e cristiana e dalle successive dottrine medievali.