Mostre: fotografie Nino Migliori alla luce di un fiammifero

I volti umani sono monumenti irripetibili che contengono storie, esperienze, emozioni, paure, amori, dolori e gioie. Nino Migliori ha fotografato seicento volti di donne e uomini, alla luce di un fiammifero, come ha fatto con molte sculture e bassorilievi. Sono amici, o amici di amici, che sono andati a trovarlo dal 2016 ad oggi nel suo studio a Bologna. È da questo luogo che prende il titolo la mostra 'Via Elio Bernardi, 6. Ritratti alla luce di un fiammifero', a cura di Alessandra D'Innocenzo Fini Zarri, promossa da Doutdo e Fondazione Nino Migliori in collaborazione con Istituzione Bologna Musei. Dall'1 al 31 luglio, oltre 600 ritratti in bianco/nero in formato 18 x 24 cm saranno esposti negli spazi della Sala Mostre del Museo Civico Archeologico.

La mostra è parte di un più ampio progetto con finalità etico-sociale che prevede inoltre la pubblicazione di un catalogo di oltre 600 pagine e del libro d'artista in copia unica 'Museum' contenente tutte le fotografie esposte, firmato da Nino Migliori e composto da 12 volumi e un contenitore rilegati a mano. Il ricavato delle donazioni per le stampe, firmate, dei ritratti, per il catalogo e per l'assegnazione del libro d'artista 'Museum', contenitore della mostra, sarà devoluto alla Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli di Bologna.