La sigaretta elettronica Veev anche a Roma-Bologna-Vicenza

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - Philip Morris Italia ha annunciato l'ampliamento della distribuzione in Italia della sigaretta elettronica Veev, ultima novità del suo portafoglio di prodotti senza combustione. Perseguendo la visione di un futuro senza fumo, Philip Morris International si è posta l'obiettivo di avere almeno 40 milioni dei propri fumatori passati ai prodotti senza combustione entro il 2025. Per questo, l'azienda ha investito negli ultimi 15 anni oltre 8 miliardi di dollari con un team di 400 esperti in ricerca e sviluppo, per offrire alternative tecnologiche senza combustione supportate da solide evidenze scientifiche, ed eliminare le sigarette nel più breve tempo possibile.

Concepita in Svizzera e frutto di oltre sei anni di ricerca e sviluppo, Veev rappresenta una nuova idea di sigaretta elettronica: un dispositivo semplice da usare, intuitivo e con un design compatto. A differenza della tecnologia tradizionale a stoppino e bobina, l'innovativo sistema Mesh assicura un contatto costante tra il riscaldatore e il liquido, per offrire un'esperienza uniforme dall'inizio alla fine. Veev sarà disponibile in tutti i canali commerciali di Milano, Torino, Genova e ora anche di Bologna, Vicenza e Roma, nelle tabaccherie e nei Puff store selezionati nel resto d'Italia, oltre che sui canali e-commerce veev-vape.com, puffcigarette.com e vaporoso.it, dove sarà possibile acquistare anche i Veev pod. Il solo dispositivo sarà disponibile anche nei negozi Iqos. (ANSA).