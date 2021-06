Covid: 36 nuovi casi e un morto in E-R

Sono 36 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, lo stesso aumento di positivi di ieri. Nelle ultime 24 ore si registra anche un morto e 10 persone in meno sono ricoverate nei reparti Covid degli ospedali regionali.

L'età media dei nuovi positivi, su oltre 16mila tamponi, è 36,1 anni e la situazione nelle province vede Bologna con 8 nuovi casi al primo posto. I guariti sono 361 in più, i casi attivi 2.950 (-326), di cui il 92,8% in isolamento a casa. In provincia di Parma è morta una donna di 86 anni, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 27 (stabili rispetto a ieri), 184 quelli negli altri reparti Covid (-10).

Alle 15 sono state somministrate complessivamente 3.821.062 dosi; sul totale, 1.418.502 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).