Si chiude in utile bilancio del Teatro Comunale di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GIU - Il consiglio di indirizzo del Teatro Comunale di Bologna ha approvato il bilancio di esercizio 2020, che per il quinto anno consecutivo si chiude in utile, a dimostrazione di una consolidata e acquisita solidità gestionale. Il lavoro di riequilibrio e rilancio, portato avanti negli ultimi anni, - spiega in una nota la Fondazione bolognese - ha consentito di affrontare e reggere con efficacia la grave e imprevedibile situazione determinata dalla pandemia, segnata dalla chiusura di tutte le attività del Teatro per diversi mesi, trascorsi alla continua ricerca di possibili nuove soluzioni, come quella del film-opera Adriana Lecouvreur, realizzata in collaborazione con Rai Cultura. Il Teatro ha saputo fornire indirizzi e proposte anche innovative, come la piena delocalizzazione di tutte le attività autunnali al Paladozza, per offrire al pubblico la possibilità di assistere agli spettacoli non rappresentabili in Sala Bibiena, o l'implemento dell'offerta digitale in streaming sui canali del teatro. Il convinto sostegno dei soci pubblici e di quelli privati, l'importante adesione del pubblico alla campagna 'iorinuncioalrimborso', il corretto utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno consentito questo importante traguardo, nonostante la consistente riduzione della produzione, con tutto ciò che ne consegue: dai mancati incassi di biglietteria alla complessiva riduzione delle varie attività del teatro. Tutti i consiglieri, insieme al Sovrintendente, - prosegue la nota - continuano nel loro costante impegno ad indirizzare le politiche della Fondazione verso criteri che assicurino, anche per i prossimi anni di emergenza sanitaria, sia la piena sostenibilità economico-finanziaria sia l'alto livello artistico della produzione musicale. (ANSA).