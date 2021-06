Michelle Candotti ha vinto Concorso Pianistico Andrea Baldi

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GIU - La 25enne livornese Michelle Candotti è la vincitrice della decima edizione del Concorso Pianistico Internazionale Andrea Baldi che si è concluso il 26 giugno scorso all'Oratorio San Rocco di Bologna con il concerto dei vincitori.

Fondato dal pianista e docente Sandro Baldi nel 2011 per perpetuare la memoria del figlio Andrea scomparso a 18 anni in un incidente stradale, il concorso è stato presieduto da Bruno Canino, uno dei più importanti artisti italiani a livello mondiale. Quest'anno la kermesse ha avuto 75 iscritti provenienti da Italia, Repubblica Ceca, Giappone, Brasile, Albania, Macedonia, Russia, Romania e Francia: il livello dei partecipanti, secondo la giuria, è molto alto e i vincitori che si sono esibiti hanno dato dimostrazione di grande preparazione e professionalità. Michelle Candotti, che ha studiato con Carlo Palese e Enrico Pace e ha partecipato al Concorso Chopin di Varsavia nel 2015, si è aggiudicata il primo premio assoluto nella categoria fino a 35 anni col punteggio di 98,6/100 e ha eseguito "Après une lecture du Dante" di Liszt. Il primo premio ex-aequo con 97/100 è andato a Takeshi Shimozato, che ha suonato lo Scherzo N. 3 Op. 39 di Chopin, e a Yuki Tokunaga, che ha eseguito 3 Preludi di Debussy. Un primo premio è andato anche al bolognese Samuele Piccinini con 96/100. Oltre ai premi in denaro, ai vincitori assoluti delle varie categorie saranno assicurati concerti premio tra cui spiccano i due festival internazionali "Emilia Romagna Festival" e "PianoEchos". Nelle passate edizioni il concorso Baldi ha segnalato talenti come Elia Cecino, Elena Nefedova e Gabriele Strata che successivamente hanno vinto il premio Venezia. (ANSA).