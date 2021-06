Impresa di un paratleta, su colli bolognesi con esoscheletro

Cinquecento metri su per la ripidissima salita di San Luca, fino al santuario che dal Colle della guardia domina Bologna, grazie all'ausilio di un esoscheletro. Protagonista dell'impresa il paratleta Omar Bortolacelli, che da dieci anni, a causa di un incidente, è su una sedia a rotelle. Per riuscirci, si è preparato intensamente per un mese nell'ambito del progetto Ironwalk, allenandosi e prendendo confidenza con l'esoscheletro Rewalk 6.

L'evento, che ha vissuto il suo culmine oggi con la scalata dell'ultimo tratto della rampa, ha anche l'obiettivo di raccogliere fondi per quattro associazioni no-profit che si adoperano per sensibilizzare adulti e ragazzi rispetto a temi sociali e di prevenzione sulla sicurezza stradale: per questo, oltre un mese fa è partita un'attività di crowdfunding, che continuerà fino al 15 luglio.

A sostenere Bortolacelli c'era anche l'azienda di abbigliamento sportivo Macron, partner di 'Ironwalk Project': "Sono momenti come questi che danno il senso di cosa significhi impegno, passione, forza di volontà, spirito di sacrifico - ha dichiarato il ceo Gianluca Pavanello - La forza interiore e la positività di Omar ci hanno coinvolto da subito".