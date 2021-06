Il Marzadori Sister&Friends Festival al via a Budrio

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GIU - Nell'ambito del cartellone Budrio Estate 2021, che torna dopo la pausa imposta dalla pandemia, spicca la rassegna di musica classica "Marzadori Sister&Friends Festival", quattro serate animate dal trio d'archi bolognese formato dalle sorelle Marzadori: Laura, violino di spalla dell'Orchestra del Teatro alla Scala; Sara, viola aggiunta alla Camerata di Salzburg e Irene, violoncello che si sta perfezionando con Giovanni Sollima all'Accademia di S. Cecilia di Roma.

Assieme alle tre giovani strumentiste, con radici budriesi, si esibiranno un gruppo di loro amici provenienti sia dall'Italia che dall'Europa come il Chaos String Quartet, il sestetto di violoncelli La Siesta Napoletana e il duo scaligero Marzadori-Silvestri.

I concerti si svolgeranno in luoghi prestigiosi del territorio, a partire dal primo, il 30 giugno, nella Villa Certani Vittori Venenti di Vedrana con protaginiste proprio le tre sorelle Marzadori in musiche di Schubert, Beethoven e Strauss. Secondo appuntamento il 25 luglio all'Accademia dei Notturni di Bagnarola con il Chaos String Quartet, del quale fa parte anche Laura, impegnato in brani di Shaw, Bosmans, Debussy e Schubert; l'8 agosto ci si sposta nella Piazza Antonio da Budrio con la Siesta Napoletana, che comprende il violoncello di Irene (la più giovane delle tre sorelle), impegnata con le partiture di Krunk, Piazzolla, Purcell, Boccherini, Villalobos e Morricone. La rassegna si conclude l'1 settembre nella Chiesa di San Lorenzo con il duo formato dal violino di Laura Marzadori e dalla viola di Eugenio Silvestri (anche lui dell'Orchestra del Teatro alla Scala) con una locandina di musiche di Mozart, Händel/Halvorsen e Rolla. (ANSA).