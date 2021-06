Festival del gioco, a Modena torna 'Play' su tema rivincita

(ANSA) - MODENA, 29 GIU - "Rivincita!" è la parola chiave della 12/a edizione di Play Festival del Gioco, la più grande manifestazione italiana dedicata al mondo ludico in tutte le sue varianti, che dopo un anno di stop legato alla pandemia da Covid-19 si terrà dal 3 al 5 settembre nel quartiere fieristico di Modena.

Oltre al numero contingentato degli accessi, l'elemento di maggiore novità è la vendita dei biglietti che avverrà solo on line sul sito www.play-modena.it. In mostra giochi da tavolo e di ruolo, giochi di miniature, carte collezionabili, giochi dal vivo, le novità del mercato e i grandi classici da collezione. Come da tradizione gli organizzatori hanno scelto un filone storico di riferimento collegandolo, in questo caso, alle vicende di personaggi che, malgrado il loro percorso sia stato segnato da pesanti sconfitte, hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nella storia dell'umanità. A cominciare da Napoleone Bonaparte, di cui ricorrono i 200 anni dalla morte in prigionia a Sant'Elena, passando per Martin Lutero, la cui scomunica risale al 1521, fino a Dante Alighieri nel 700/o anno dalla scomparsa in esilio. Figure alle quali anche il mondo ludico ha dedicato grande attenzione sviluppando, nel tempo, diverse proposte di giochi sia da tavolo sia di ruolo. Il 2021, con il centenario della consegna del Premio Nobel ad Albert Einstein, offre anche l'occasione di approfondire il rapporto tra gioco e scienza: tra le proposte in cantiere un convegno sul rapporto tra storia e gioco, alla luce anche di nuove proposte in arrivo sul mercato legate a temi di storia contemporanea come la Resistenza italiana. (ANSA).