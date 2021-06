Covid: in E-R 36 nuovi contagi, altre tre vittime

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GIU - In Emilia-Romagna 36 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, sulla base di quasi 18mila tamponi. Età media 39 anni. La maggior parte dei contagi a Bologna (12) e Modena (7). Sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati: 27 un terapia intensiva (uno in meno da ieri), 194 quelli negli altri reparti Covid (+3). Ci sono altre vittime - per un totale di 13.261 da inizio pandemia - e si tratta di un 63enne e un 89enne a Bologna e di un 60enne a Ferrara.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 3.276 (-194 rispetto a ieri), il 93,2% in isolamento domiciliare.

Vaccini: alle 15 risultano somministrate complessivamente 3.784.967 dosi; sul totale, 1.400.723 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).