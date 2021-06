Salute: posturologia in età pediatrica, convegno Medinforma

'Ripartenza' è il tema su cui punterà Medinforma, provider con sedi a Bologna e Lecce, per il convegno scientifico 'Schiena dritta e... di corsa. Come fare? La posturologia in età pediatrica. Gli esperti a confronto', in programma sabato 10 luglio al Palazzo Marchesale di Melpignano (Lecce). Il programma coinvolge specialisti di branche diverse, coordinati dall'ortopedico Lucio Catamo. Responsabili dell'evento il pediatra Lorenzo De Giovanni e il chirurgo vertebrale Stefano Giacomini.

Relatori il segretario regionale dei pediatri dell'Emilia-Romagna Alessandro Ballestrazzi, gli oculisti Domenico Bellisario e Francesco Bandello, direttore del San Raffaele di Milano, la fisiatra Gianna Tondi (Asl Lecce), il dentista Michele Martena, la psicologa Anna Grazia Schito e lo specialista in scienze motorie Luca Sergio, impegnati a indicare la strada giusta per una ripartenza rapida e corretta. Inizio dei lavori con il saluto di Donato De Giorgi, presidente dell'Ordine dei medici di Lecce, e Valentina Avantaggiato, sindaco di Melpignano.

La 'Ripartenza' è anche il tema proposto da Maria Rosaria De Lumè, direttrice della rivista 'In Puglia tutto l'Anno', che si inserisce nel cuore del convegno con il saluto delle istituzioni regionali: Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale di Puglia, Alessandro Delli Noci (assessore allo sviluppo economico), Anna Grazia Maraschio (assessore all'ambiente), Sebastiano Leo (assessore all' Istruzione), Stefano Minerva (presidente della Provincia di Lecce) e Valentina Avantaggiato (sindaco di Melpignano), Pietro Siciliano (Cnr e Innovaal), Giovanni Serafino (Confindustria Lecce settore Turismo), Mimmo De Santis (Federalbergatori). Coordineranno questo evento Leda Cesari (Quotidiano di Puglia) e Felicia Bottino (scrittrice, già assessore al turismo dell'Emilia-Romagna).

Parteciperanno anche Massimo Bray (assessore alla Cultura e Turismo), il governatore di Puglia Michele Emiliano e Barbara Stefanelli, vice direttore vicario del Corriere della Sera.

Invitato Pierluigi Lopalco, assessore alla Salute. Lo scrittore Erri De Luca ha già inviato il suo invito, 'Adelante'. Chiuderà Antonio Amato con le note della pizzica.