L'estate di Ferrara Musica si trasferisce a Casa Romei

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GIU - Per la prima volta nella sua storia trentennale, Ferrara Musica presenta una rassegna estiva, e lo fa in uno degli spazi di maggior fascino ed importanza della città, Casa Romei. Il primo luglio alle 21 i cortili della dimora quattrocentesca di via Savonarola 30 ospiteranno i giovanissimi archi del francese Quatuor Mona, tra i maggiori gruppi emergenti per questo organico.

Fondato nel 2018 al Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il quartetto raggruppa quattro personalità musicali internazionali che in Parigi hanno trovato un loro principio forte di identità. Nel gennaio 2020, sono stati selezionati tra i giovani quartetti più promettenti al mondo per esibirsi alla Biennale dei quartetti d'archi alla Cité de la Musique.

Per questa serata, le scelte artistiche di Verena Chen e Charlotte Chahuneau (violini), Clémence Dupuy (viola) e della violoncellista Elia Cohen Weissert si sono incentrate su due capolavori assoluti di inizio Novecento, il Quartetto N. 2 di Janáček e il Quartetto di Ravel. Quella di Janáček è la sua ultima composizione, scritta nel 1927 sei mesi prima di morire.

Si ispira all'amore per la giovane Kamila Stösslova, esaltando fino dall'intitolazione Listy duverné (Lettere intime) lo stile compositivo più maturo di Janáček in perfetta sinergia con l'elemento autobiografico. Diversa la genesi del Quartetto di Ravel. Il Quartetto per archi in fa maggiore, dedicato a Gabriel Fauré, venne scritto nel 1903 a 28 anni, dieci anni dopo il Quartetto op. 10 di Debussy. Le analogie sono evidenti, in ideale continuità con l'arte del più anziano collega, ma vi appare già una via artistica personale, che diventa biglietto da visita per farsi meglio accettare dal mondo accademico parigino.

In concomitanza dei concerti il Museo sarà visitabile in via straordinaria fino alla chiusura prevista alle ore 22.30. Per accedere ai concerti è necessario acquistare due biglietti: quello del Museo di Casa Romei e quello di Ferrara Musica.

