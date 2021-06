Covid: San Marino, zero casi dopo evento test in discoteca

Zero contagi di coronavirus, per ora, a circa dieci giorni dall'evento 'The vibe is on' in discoteca a San Marino con 2.600 persone. La serata, organizzata dalla Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino e dal Gruppo Musica di Riccione con l'obiettivo di testare la possibilità di organizzare grandi manifestazioni in sicurezza, si è tenuta il 19 giugno scorso e stando ai dati non ci sarebbero stati contagi.

La Segretaria al Turismo sammarinese comunica che "al momento risultano essere zero i casi di contagio registrati tra le persone appartenenti al campione, formato nello specifico da 212 cittadini sammarinesi, 139 membri del personale e altri soggetti provenienti da varie parti d'Italia, come Pesaro, Firenze, Modena, Padova. Tutti loro erano stati preventivamente coinvolti dall'organizzazione e invitati e a fornire, nel pieno rispetto della privacy, indicazioni sul loro stato di salute a sei giorni di distanza dall'evento". Un risultato che nelle intenzioni degli organizzatori, ma soprattutto in vista delle riaperture delle discoteche in Italia, potrebbe portare ad un "moderato ottimismo".

"La campagna di monitoraggio proseguirà anche nei prossimi giorni con l'obiettivo di restituire un quadro preciso e attendibile circa lo svolgimento della manifestazione", conclude la nota.