Covid: E-R, età media contagi scende a 30 anni, un morto

In Emilia-Romagna 64 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, sulla base di 8.379 tamponi, numero più esiguo rispetto agli altri giorni come sempre accade nel weekend. Cala l'età media dei contagiati, ora a 30 anni, mentre c'è un lieve aumento dei ricoveri nei reparti Covid: sei pazienti in più. Invariato il numero di degenti nelle terapie intensive, 28. Si conta un'altra vittima per Covid-19, una 87enne a Ferrara.

La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 28 nuovi casi e Modena con 15; seguono Bologna (9) e Reggio Emilia (4). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 3.472 (-249 rispetto a ieri), di cui il 93,7% in isolamento domiciliare.

Vaccinazioni: alle 15 risultano somministrate complessivamente 3.745.926 dosi. Un milione e 381mila sono i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale.