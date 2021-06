Ciclismo: la 6 giorni delle rose, con show di Irene Grandi

Inizia domani sera con un concerto la 24/a edizione della 6 Giorni delle Rose internazionale di Fiorenzuola, ultimo grande appuntamento per molti campioni e campionesse che saranno in gara a Tokyo nelle varie specialità del ciclismo su pista. La manifestazione al Velodromo 'Attilio Pavesi' di Fiorenzuola d'Arda sarà aperta domani sera dal concerto di Irene Grandi mentre da mercoledì (30 giugno) a lunedì 5 luglio si svolgeranno le gare vere e proprie, che vedranno impegnati quasi duecento fra atleti e atlete da 19 diversi paesi del mondo.

Rinnovata la formula della manifestazione, che prevede tutte gare di classe 1 Uci (le quali assegnano perciò punti per i ranking delle varie specialità) e una perfetta parità di genere nel programma gare: uomini e donne parteciperanno infatti alle stesse prove, per numero e tipologia. Nelle prime tre giornate le donne disputeranno la gara a coppie (che prevede madison e giro lanciato), con la classifica finale che sarà valida per il ranking della madison, mentre gli uomini si misureranno nelle prove individuali di classe 1 (omnium, corsa a punti, scratch ed eliminazione). Negli ultimi tre giorni le parti si invertiranno, con la gara a coppie maschile e le prove individuali femminili.