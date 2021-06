Folgorato mentre ripara una prolunga, morto nel Modenese

Folgorato mentre stava riparando una prolunga elettrica. E' morto così, intorno a mezzogiorno, un albanese di 60 anni in provincia di Modena, a Savignano sul Panaro. L'uomo è stato soccorso in casa, via Tavoni, ma inutili sono stati i tentativi di rianimarlo da parte del 118, intervenuto con carabinieri e vigili del fuoco. La salma è stata trasportata all'istituto di Medicina legale. (ANSA).