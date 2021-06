Covid: in E-R 61 nuovi casi e un morto

Sono 61 in più di ieri i positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, su 12.215 tamponi, mentre si registra un morto, un modenese i 77 anni. Stabili i ricoveri, in calo i contagi attivi.

Dei nuovi casi 29 sono asintomatici. Tra le province, al primo posto oggi c'è Modena con 19, poi Parma con 18. I guariti sono 172 in più, i casi attivi 112 in meno per un totale di 3.723, di cui il 94,3% in isolamento a casa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 28 (+1), 185 quelli negli altri reparti Covid (dato invariato rispetto a ieri).

Alle 14 sono state somministrate complessivamente 3.711.355 dosi. Sul totale, 1.364.506 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).