Derubano e aggrediscono disabile a Bologna, due fermati

La polizia ha sottoposto a fermo due uomini, un 39enne di origine egiziana e un 31enne di nazionalità tunisina, ritenuti responsabili di un furto con strappo e di una rapina. La vittima è un 65enne disabile, avvicinato dai due lunedì, nel primo pomeriggio, mentre stava scendendo dall'auto in via di Corticella a Bologna. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, coordinata nelle indagini dal pm Bruno Fedeli, i complici, entrambi con precedenti e irregolari in Italia, hanno chiesto all'uomo se aveva bisogno di aiuto, poi gli hanno rubato lo zaino. Qualche minuto più tardi, il 39enne lo ha aggredito per strappargli il marsupio che indossava a tracolla contenente carte di credito, denaro ed effetti personali. Le indagini, il racconto di un testimone oculare e le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona hanno permesso agli agenti di rintracciare il 31enne e il 39enne mercoledì in zona Bolognina.

Entrambi indossavano gli stessi abiti usati il giorno del furto e della rapina. In accordo con la Procura è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto: entrambi rispondono di furto con strappo aggravato, il 39enne anche per rapina aggravata. (ANSA).