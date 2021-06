A Bologna Rivolta Pride, performance impronte rosa su volti noti

Con una mitra rosa in testa, sfilano lasciando impronte (rosa anche queste) sui volti di Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Simone Pillon, Mario Adinolfi, Viktor Orbàn, Donald Trump e Papa Francesco. Una performance per lanciare la settimana transnazionale di iniziativa e mobilitazione femminista e transfemminista, dal 26 giugno al 3 luglio, che coinvolge numerose realtà sul territorio bolognese che insieme hanno deciso di andare verso un Pride unitario. "Da oggi fino al 3 luglio invaderemo lo spazio pubblico con i nostri corpi - spiegano le femministe al microfono - la nostra rabbia e la nostra gioia contro i continui attacchi misogini e omolesbobitransfobici".

Due gli appuntamenti principali. Giovedì 1 luglio, alle 18, in piazza dell'Unità, ci sarà il corteo transfemminista e transnazionale in occasione della data in cui la Turchia si ritira ufficialmente dalla convenzione di Instabul per la lotta contro la violenza sulle donne. "Ci mobilitiamo insieme alle donne e alle persone Lgbtqia+ che in Turchia stanno combattendo contro l'autoritarismo patriarcale di Erdogan. L'attacco alla convenzione di Istanbul che mira a prevenire e condannare la violenza maschile e di genere ci riguarda direttamente", sottolineano i collettivi e le associazioni Lgbtqia+ di Bologna e il nodo locale di Non Una Di Meno. Poi, il 3 luglio, sarà il giorno del Rivolta Pride #moltopiùdi Zan, l'appuntamento annuale dell'orgoglio Lgbtqia+ che quest'anno "assume connotati molto più radicali". Il ritrovo è alle 15 con partenza alle 16.30 dal parco di Villa Angeletti, per scendere in piazza contro la violenza strutturale e patriarcale rivendicando la propria autodeterminazione.

"Quest'anno il Pride sarà Rivolta Pride. Prendiamo parola per rivendicare molto più di Zan, perché una misura repressiva non ci basta. Non abbassiamo la testa e non rimaniamo in silenzio".