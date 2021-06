Saman: immagini dei familiari col fratello del fidanzato

Pochi secondi che mostrano il padre di Saman Abbas con la giacca blu e lo zio materno con uno scialle marrone, a gennaio in Pakistan, incontrare il fratello del fidanzato della 18enne scomparsa da Novellara (Reggio Emilia). Sono le immagini mostrate in esclusiva ieri sera nel corso della puntata di 'Dritto e Rovescio' su Rete4 che mostrano questo incontro ripreso dal fratello stesso, incontro di cui aveva parlato la ragazza ai carabinieri il 22 aprile, pochi giorni prima di sparire.

Saman aveva infatti raccontato del viaggio del padre e dello zio in Pakistan per incontrare il fratello del suo ragazzo e delle minacce che avrebbero fatto, ossia di uccidere il suo fidanzato e tutta la sua famiglia se non l'avesse lasciata.