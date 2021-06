Moro firma video Ligabue al festival 'ImaginAction'

(ANSA) - FORLI, 25 GIU - Si svolgerà a Forlì, in piazza Saffi, dal 27 al 29 agosto la quinta edizione di 'ImaginAction', festival internazionale del videoclip musicale, con ospiti ed eventi dal vivo, dopo l'originale formula del drive in realizzata lo scorso anno a causa delle restrizioni dovute al covid. Tra le novità, nell'ambito della rassegna 'I capolavori immaginati', il videoclip ufficiale di 'Sogni di rock and roll', che verrà girato a Ravenna per la regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis e vedrà la partecipazione di Luciano Ligabue: il pezzo, uno dei brani che hanno fatto la storia del rocker, è contenuto nell'album 'Ligabue' del 1990 e fino ad oggi non aveva mai avuto un videoclip ufficiale. Lo stesso Fabrizio Moro sarà protagonista del concerto d'apertura, durante il quale ripercorrerà la sua carriera e i suoi maggiori successi.

Durante i tre giorni della rassegna si alterneranno - anticipano gli organizzatori - importanti artisti della scena musicale italiana, che si racconteranno attraverso i video che hanno segnato i loro percorsi artistici (ma anche con le clip meno note), intervallandoli con brani live. Torna anche l'appuntamento con il contest 'Young ImaginAction Award', per giovani artisti e registi che sognano di lavorare nel mondo del videoclip e della musica pop: quest'anno la scenografia dovrà essere incentrata sulla street art e i murales sparsi in tutta la penisola.

L'assessore regionale alla cultura, Andrea Corsini, parla di "un momento di grande orgoglio per tutto il nostro territorio, il cui patrimonio artistico e culturale non può che essere arricchito dalla presenza di un'iniziativa di questo calibro, con ricadute di rilievo anche sul nostro turismo impegnato con slancio rinnovato in una efficace ripartenza". (ANSA).